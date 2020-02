Viúva de Marielle Franco fica noiva de cantora

View this post on Instagram

Hoje é aniversário da Monica Benicio 🖤. Se fosse pra resumir sua personalidade ou nossa relação em uma palavra, eu ficaria bem desesperada. Mas como o 2020 já chegou mostrando que mais do que nunca é pra ser o que se é, façamos do nosso jeito, com muitas palavras, muito barulho e muito amor. Amor que se transformou e cresceu a partir do acolhimento de uma dor irreparável. Amor que olha com paciência pra realidade que se impõe: essa dor não tem prazo de validade. Sabemos cuidar desses sentimentos, nos manter vivas e firmes no propósito maior: a preservação da memória de uma grande mulher – negra, mãe, defensora de direitos humanos, feminista, socialista, favelada, lésbica – e a luta por justiça para o caso que abalou nossa democracia. Lá atrás, quando achei que Monica poderia se chatear com o tanto de homenagens e pautas em nome de sua companheira, ela me ensinou (sim, a gente se ensina uma pá de coisas) que cada um perdeu uma Marielle e que, não sendo desumano e desrespeitoso com o que ela acreditava, não haveria motivo pra chateação. "Não seria justo privatizar a memória dela", ela dizia. E é assim que Monica segue, pensando nela. Eu não teria tanta obstinação, acho. Seus passos depois da tragédia que atravessou sua vida são pautados pelo cuidado e pela coerência com a história de um grande amor. Viagens exaustivas, dívidas, solidão, muita solidão. Aprendi nesse nosso encontro de vida que amor não se descarta. A culpa sim é algo de que temos mesmo que nos livrar. E, assim, junto com tanta gente foda, viramos uma família e tanto. Seguimos juntas, dengo, dando colo pra saudade diária e construindo mais pontes para amar cada vez mais. Parabéns. Você é incrível. Não perca nunca isso de vista. E continue com seus ouvidos abertos e com essa certeza de que você precisa aprender muita coisa ainda. Esse é o propósito da nossa existência. Nós somos muitas, diversas e te amamos.