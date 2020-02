Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, conta que está com câncer terminal

Após anos de remissão do câncer de mama, a atriz americana Shannen Doherty contou na manhã desta terça-feira (4) que a doença voltou. Em entrevista ao programa Good Morning, America, a intérprete de Brenda Walsh de "Barrados no Baile"disse que o câncer atingiu o estágio 4 – o mais avançado, podendo atingir outros órgãos e tecidos.

Doherty, 48 anos, descobriu que a doença havia retornado durante as gravações do reboot de "Barrados no Baile". "Com certeza eu tenho dias em que me pergunto: 'por que eu?'. Então eu penso: 'por que não eu?'. Quem mais? Quem mais além de mim merece isso? Ninguém merece", disse ela.

A batalha contra o câncer de mama começou em 2015, quando a atriz foi diagnosticada. Naquela ocasião, ela lidou com o tratamento de maneira pública. Agora, preferiu lidar de maneira discreta, principalmente após a morte do colega Luke Perry, o Dylan em "Barrados no Baile". "Foi tão difícil ser diagnosticada e alguém que aparentava ser saudável ir embora antes. Foi muito chocante. E o mínimo que eu poderia fazer por ele era fazer a série", disse ela.

Ela também explicou que procurou inspirar outras pessoas com doença terminal. "Sabe, nossa vida não termina no momento em que recebemos aquele diagnóstico. Nós temos ainda o que viver", contou.