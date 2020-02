Netflix cancela 'Spin Out', série com Kaya Scodelario

O mais novo trabalho da atriz Kaya Scodelario acaba de ser cancelado pela Netflix. Após apenas uma temporada, "Spin Out", série que estreou no dia 1º de janeiro na plataforma de streaming, foi descartada.

A notícia foi reportada pelo site especializado Deadline. Segundo este, o seriado não atingiu o número esperado de espectadores e, assim, não compensou o custo de produção.

A primeira parte de Spin Out foi encerrada com um mistério no ar, e, ao que tudo indica, ele não será resolvido. O enredo de drama seguiu, em seus dez episódios, os patinadores Kat (Kaya Scodelario) e Justin (Evan Roderick), que terminam a temporada na apresentação mais importante de suas vidas.

O cancelamento foi confirmado pelo perfil oficial da série no Twitter. "Olá, pessoal. Temos certeza de que vocês viram as notícias – fomos cancelados", diz o anúncio. "Estamos, claro, abalados porque tínhamos tantas estórias para contar sobre nossos incríveis personagens. Muito obrigado por assistir e ser parte de nossa comunidade. Apreciamos de verdade todos e cada um de vocês".