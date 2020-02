Kleber Mendonça Filho integra júri principal do Festival de Berlim

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho é um dos integrantes do júri principal do Festival de Berlim 2020, que começa no próximo dia 20 de fevereiro.

A presidência do júri cabe ao ator britânico Jeremy Irons. Outros componentes são Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan e Luca Marinelli.

Mendonça Filho é pernambucano e dirigiu os premiados "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau".

The International Jury of the 70th #Berlinale is complete! Jury President Jeremy Irons will be joined by Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli & @KMendoncaFilho. Welcome! 👏👏👏

— Berlinale (@berlinale) February 4, 2020