A Galeria Filmes divulgou, nesta segunda-feira (3), o trailer para os filmes “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”. Os dois longas abordam o caso Suzane Von Richthofen. Com lançamento programado para 2 de abril, as produções apresentam a mesma história com pontos de vistas diferentes, um de Suzane de outro de Daniel Cravinhos.

