Corrida temática festeja 50 anos do herói Chapolin

O super-herói atrapalhado Chapolin ganhou sua primeira corrida temática, em celebração aos 50 anos do personagem. Etapas da “Sigam-me os Bons! Walk and Run” já foram confirmadas em São Paulo (26/4), Rio de Janeiro (24/5), Belo Horizonte (14/6) e Curitiba (27/9).

Resultado de uma parceria entre o Grupo Chespirito e Ponto Org Eventos, a maratona terá percursos de 10 km (corrida), 5 km (corrida) e 2 km (caminhada). Já à venda no site corridachapolin.com.br, o kit de participação custa R$ 89 (mais R$ 8,90 de taxa de serviço) e vem com as antenas do Polegar Vermelho, mochila, camiseta oficial com a frase “Sigam-me os bons” e medalha de participação.