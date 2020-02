Capítulo inédito de Death Note pode ser lido de graça na internet

O capítulo inédito de "Death Note", que acaba de ser lançado, está disponível para leitura online – e de graça – no site da editora Shueisha e no aplicativo Manga Plus. A versão disponível, porém, vai exigir um pouco de habilidade dos fãs, já que é em inglês.

A nova história se passa mais de dez anos após o fim do mangá original. Um novo personagem, chamado Minoru Tanaka, recebe o caderno. Light e L se transformam em mitos citados em sala de aula. Tanaka, no entanto, pretende dar um novo sentido ao caderninho e, a princípio, não matar ninguém.

De autoria de Tsugumi Oba e Takeshi Obata, o mangá era publicado na revista Shonen Jump entre 2003 e 2006.

A última adaptação da obra foi o filme da Netflix, lançado em 2017.