Super Bowl 2020: Mulan, Viúva Negra e outros teasers do intervalo

O intervalo comercial do Super Bowl são um evento à parte na televisão norte-americana. Ao preço de US$ 6 milhões cada cota comercial, são exibidas bem produzidas peças publicitárias e, para os amantes do cinema, teasers de filmes e séries muito aguardados durante o ano (e em alguns casos, só em 2021).

No último domingo (2),no 54º Super Bowl, o Kansas City Chiefs ganhou do San Francisco 49ers, mas o que rendeu mesmo foram as cenas abaixo:

"Falcão e o Soldado Invernal", "Loki" e "WandaVision"

Depois de "The Mandalorian", a Disney + ataca com três novas séries. Agora, do universo Marvel.

Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) repetem seus personagens Falcão e o Soldado Invernal.

Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate) e Paul Bettany (Visão) fazem parte do elenco de "WandaVision", ambientada também na década de 1940.

Ambas as séries estreiam ainda neste ano.

Já "Loki", série do personagem de Tom Hiddleston que roubou a cena em "Thor", só chega em 2021.

Veja cenas abaixo:

A despedida de Daniel Craig de 007

"Sem Tempo para Morrer", despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, o agente 007, ganhou um teaser também.

O ator inglês viveu o personagem por cinco filmes, sendo o primeiro Casino Royale, em 2006.

Com direção de Cary Joji Joji Fukunaga e roteiro de Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge (sim, de Fleabag), o filme estreia em abril de 2020.

Mulan

Com Yifei Liu como protagonista, a Disney prepara a estreia do live action de Mulan para 26 de março deste ano.

"Quando o imperador da China decreta que um homem por família deve servir ao exército para proteger o país da invasão do norte, Hua Mulan, filha de um veterano guerreiro, dá um passo à frente para tomar o lugar de seu pai. Vestida como homem, ela será testada em cada passo de seu caminho e terá de confiar em sua força interior para abraçar seu verdadeiro potencial", diz a sinopse.

Viúva Negra

"Os Vingadores não foram minha primeira família", diz Scarlett Johansson no trailer que inaugura a nova fase dos heróis da Marvel no cinema.

O filme conta ainda com Florence Pugh (de "Adoráveis Mulheres") e estreia em 30 de abril.