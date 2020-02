'Os Simpsons' previram emergência global causada pelo coronavírus, afirmam fãs

Não é novidade que o seriado "Os Simpsons" costuma acertar suas previsões em se tratando dos principais acontecimentos ao redor do mundo. Desta vez, os fãs do programa afirmam que a família amarela previu a emergência global causada pelo novo coronavírus.

No episódio, que foi ao ar em 1993, Homer e diversos outros moradores de Springfield são infectados por um vírus vindo da Ásia, chamado "Osaka Flu" ("gripe de Osaka", em tradução livre). Para os fãs, esse foi um presságio para o que viria 27 anos depois, em 2020.

No entanto, diferentemente do coronavírus, a origem do vírus no seriado é Osaka, no Japão – enquanto Wuhan, China, é o epicentro da nova epidemia.

Além disso, o "Osaka Flu" conseguiu sobreviver uma viagem de avião do Japão ao Estados Unidos, chegando em uma encomenda. O coronavírus não sobrevive mais de 24 horas fora do corpo de um ser vivo, segundo o médico Drauzio Varella, em entrevista ao Fantástico.

Veja a seguir trecho do episódio apontado pelos fãs: