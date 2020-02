Kiko Dinucci exalta a poética do som acústico em 'Rastilho'

Em “Rastilho”, segundo álbum solo do músico Kiko Dinucci, o som acústico do violão domina a cena, numa pegada absolutamente afro-brasileira.

A obra presta tributo à sonoridade de clássicos dos anos 1960, com reverberações que aludem de Baden Powell a Geraldo Vandré. As participações mais do que especiais de Juçara Marçal, do rapper Ogi e de Ava Rocha são a cereja do bolo.

“Exu Odara”, instrumental de abertura, e a sertaneja “Marquito” transportam para a atmosfera árida do sertão nordestino, sensação que permeia a obra até o último compasso.

