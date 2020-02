'House of the Dragon': veja detalhes sobre série spin-off de 'Game of Thrones'

A HBO Max finalmente anunciou que lançará a série “House of the Dragon”, spin-off de “Game of Thrones”, em 2022. “Posso dizer que esta é nossa prioridade número um. Não há outros projetos em nossos planos imediatos”, afirmou o presidente de programação da HBO, Casey Bloys. “House of the Dragon” estava em segundo lugar na lista de spin-offs previstos, mas subiu de posto depois que o projeto de Jane Goldman de fazer “Age of Heroes”, que Naomi Watts estrelaria, foi cancelado.

Na trama, os dragões da família Targaryen serão protagonistas. Um mês depois de encomendar o piloto, a empresa anunciou que o projeto seguirá em frente. Ideias de outras séries tiradas do universo de “GoT” foram solicitadas a vários diretores, mas até o momento somente “House of the Dragons” foi aprovada. “Às vezes, desenvolvemos projetos que não atingem o ponto. Mas este apresentou uma narrativa com bastante texto e é inspirada em um livro que marcará o caminho do resto da série”, afirmou Bloys.

Com roteiro de Ryan Condal, direção de Miguel Sapochnik e inspirado no livro “Fogo & Sangue”, de George R.R. Martin, a narrativa se passa no seio de uma família dedicada a cuidar dos dragões 300 anos antes dos eventos de “GoT”. A série gira em torno da Dança dos Dragões, que culminou na guerra civil entre os Targaryen.

