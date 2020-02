'Game of Thrones': Boxes com 8ª temporada e série completa têm conteúdo exclusivo

Anda sentido falta de “Game of Thrones”? Mesmo quem não aprovou a última temporada com certeza sente saudades das histórias passadas no universo de gelo e fogo. Enquanto a gente espera a chegada de “House of the Dragon”, primeiro de quatro spin-offs que a HBO pretende lançar, dá para ir matando a saudade com os conteúdos extras nos boxes especiais recém-chegados às lojas:

“Game of Thrones – A Oitava Temporada Completa” (Blu-Ray com três discos, R$ 149,90; DVD com quatro discos, R$ 129,90) e “Game of Thrones – A Série Completa” (Blu-Ray com 33 discos, R$ 599,90; DVD com 39 discos, R$ 499,90).

Além dos episódios, as caixas trazem documentários, vídeos de bastidores, making of e cenas excluídas nunca antes vistas. Um desses conteúdos, “Game of Thrones: A Última Vigília”, mostra a trajetória e os últimos passos do elenco, da equipe e dos criadores de “GoT” num documentário de duas horas que serve como grande despedida do universo criado pelo autor George R.R. Martin e adaptado para a televisão.

Outro especial bacana na coleção é “Conquista e Rebelião: Uma Animação com a História dos Sete Reinos”, que revela o passado dos Sete Reinos numa animação narrada pelas estrelas da série Sophie Turner (Sansa Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Conleth Hill (Lord Varys), Aidan Gillen (Littlefinger), e Harry Lloyd (Viserys Targaryen).