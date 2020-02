Aquaman careca e fracote? Comercial do Super Bowl mostra Jason Momoa 'real'

Nossa casa é o lugar para nos sentirmos à vontade e nos despirmos de qualquer personagem, certo? Pois o comercial de uma empresa de hipotecas americana desconstruiu a imagem de uma das celebridades mais admiradas por seu físico em um comercial hilário apresentado no intervalo do Super Bowl, no último domingo (2).

Jason Momoa, ninguém menos do que o protagonista de "Aquaman", perde seus músculos e cabelos depois de chegar em casa.

Nas imagens, o ator retira próteses que representariam braços e barriga sarados e aparece bem magrinho. Depois, retira uma peruca e aparece careca.

Lisa Bonet, sua mulher, também aparece no comercial tentando ajudá-lo na musculação. Momoa é tão fracote que não consegue lidar com seus halteres, que Lisa segura com apenas uma mão.

