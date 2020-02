Youtuber dá cartão de crédito sem limite para estranhos

Imagine estar uma loja e ser abordado por um estranho que te oferece um cartão de crédito para comprar o que quiser. Essa foi a proposta de Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, em vídeo publicado no sábado (1º) em seu canal no YouTube.

O criador de conteúdo, famoso por projetos inusitados envolvendo muito dinheiro, propôs a diversas pessoas que escolhessem os itens que quisessem em lojas de departamento, roupas, arte e até em uma joalheria. A condição era que elas não passassem do limite do cartão, que não seria informado. Dessa forma, se o cartão fosse rejeitado, elas não poderiam ficar com nada.

A pegadinha era que o cartão não tinha limite e elas poderiam ter comprado o que quisessem! Houve quem gastou mais de 15 mil dólares (pouco acima de R$ 64 mil) em obras de arte e até em um carro. Em um dia, o vídeo acumula mais de 8,5 milhões de visualizações e fez muitas delas pensarem: "por que isso não acontece comigo?"

Assista (em inglês):