As coisas que 'You' ensina a eliminar das redes sociais por segurança

A série Netflix “You” deixou muitas lições e uma delas foi eliminar algumas coisas das redes sociais por segurança. Há muitas coisas supostamente normais ou inocentes que são publicadas nas redes sem pensar, mas elas podem colocar o usuário em risco e até mesmo os membros da nossa família.

No entanto, essa série abriu os olhos de muitas pessoas e fez com que elas percebessem que é necessário muito cuidado com se publica nas redes; se elas forem publicadas, é melhor excluí-las.

Aqui estão algumas dicas de segurança coletadas pela BBC:

Impressões digitais

Muitas vezes, posamos mostrando os dedos inocentemente e sem imaginar que estamos revelando uma parte delicada do corpo que pode ser usada para roubar nossa identidade.

Destino de férias ou passeio

Muitos estão acostumados a publicar o local de vai caminhar ou viajar e, ao fazê-lo, estamos nos colocando em perigo. Isso pode ser um alvo perfeito para ser assaltado ou sequestrado.

Data de aniversário

Nunca pensaríamos que revelar nosso aniversário nos colocaria em risco, mas é. A analista de segurança de computadores Amelia Murray explicou que é um dos poucos dados que alguém precisa para roubar identidade.

"Para alguém roubar sua identidade e cometer fraude em seu nome, em muitos países você só precisa ter seu nome, endereço e data de nascimento. É simples assim", disse Murray.

Fotos de seus filhos ou de qualquer criança

Publicar a imagem de uma criança em suas redes é expô-la ao perigo e é uma janela para fraudes na Internet. Infelizmente, isso é muito comum na realidade, e a empresa de serviços financeiros.

Barclays explica que "muitos pais estão comprometendo a segurança financeira futura de seus filhos (e deles) compartilhando dados de menores na rede sem medida".

O número de telefone pessoal

Este é um dos dados mais pessoais e privados que devemos revelar. No entanto, muitos tendem a colocá-lo e com isso apenas abrem a porta ao perigo.

James Robbins, do portal de segurança virtual Mighty Call, alertou que "se você usasse seu smartphone para pagar algo online, um hacker especialista poderia obter as informações do cartão de crédito simplesmente com o número".