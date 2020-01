Yannick Hara apresenta álbum inspirado em 'Blade Runner' em show nesta sexta em SP

Os projetos de Yannick Hara são sempre dos mais ambiciosos. Depois de um EP baseado na história de Afro Samurai, personagem dos mangás, o rapper lançou no fim do ano passado o álbum “O Caçador de Androides”, com músicas inspiradas na história do clássico “Blade Runner” (1982).

O filme, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, se passa em um tecnológico e decadente novembro de 2019, com trama pinçada no livro “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, de Philip K. Dick.

E mesmo que na ficção o mundo do protagonista esteja em colapso, alguns temas abordados chegaram à nossa realidade e são abordados nos versos de Yannick.

“Eu me identifico grandiosamente com a cultura da ficção científica cyberpunk e vi nela uma maneira de poder denunciar e protestar contra a alta tecnologia e baixa qualidade de vida que o mundo vem enfrentando”, conta.

O álbum é recheado de participações especiais, como Clemente Nascimento (Inocentes), Rodrigo Lima (Dead Fish) e os irmãos Keops e Raony (Medulla).

A estreia da nova fase será hoje, em show no Sesc Belenzinho, a partir das 21h. Muito mais do que apresentar as músicas, o rapper incorpora o próprio “caçador de androides” para narrar a história no palco.