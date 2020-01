Metro Indica: Confira dicas de programação cultural de São Paulo neste fim de semana

Que tal aproveitar o misto de calor e chuva para curtir uma programação cultural em São Paulo?

Veja nossas sugestões de eventos e espetáculos em artes visuais, dança, teatro e música que vão rolar desta sexta-feira, 31 de janeiro, até domingo, 2 de fevereiro.

Artes visuais

Retratos de Mulheres por Mulheres. Com participação de importantes fotógrafas contemporâneas como Claudia Andujar, Maureen Bisilliat, Cris Bierrenbach, Marcela Bonfim, entre outras, as artistas investigam as diferentes linguagens e suportes na criação do retrato. No Centro Cultural Fiesp (av. Paulista, 1.313 – Cerqueira César; tel.: 3549-4499). Ter. a sáb., 10h às 22h; dom., 10h às 20h. Grátis. Até 3/5.

Dança

Tríptico Sertanejo. Espetáculo da Cia. Dual Cena Contemporânea mergulha no mundo dos sertões brasileiros com a intenção de decifrar suas paisagens, sua gente e suas lendas. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000 – Paraíso; tel.: 3397-4002). Sexta e sábado, 21h; dom., 19h. Grátis

Teatro

(In)justiça. Peça conta a história do jovem Cerol que, involuntariamente, pratica um crime. A partir daí, surgem diversas concepções sobre o que é justiça. No Centro Cultural da Penha (lgo. do Rosário, 20 – Penha de França; tel.: 2295-0401). Sábado, 20h; dom., 19h. Grátis.

Morte Acidental de um Anarquista. Um louco, cuja doença é interpretar pessoas reais, é detido por falsa identidade. Na delegacia, se passa por um falso juiz na investigação do misterioso caso do anarquista. No Teatro Alfredo Mesquita (av. Santos Dumont, 1.770 – Santana; tel.: 2221-3657). Sex. e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 1º de março.

Música

Juçara Marçal e Kiko Dinucci. A dupla de artistas celebra o disco “Padê”, lançado em conjunto no ano de 2008, o primeiro registro fruto de uma parceria entre os dois. No Blue Note SP (av. Paulista, 2.073 – Consolação; tel.: 3179-0050). Sexta, 22h30. R$ 40 a 80.

Jorge Aragão. O consagrado sambista carioca celebra 70 anos de vida com show repleto de sucessos e participação especial da escola de samba Rosas de Ouro. No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo; tel.: 5646-2153). Sábado, 22h. R$ 44,50 a 219.

Lulu Santos. O cantor carioca apresenta seu trabalho mais recente, “Pra Sempre”, além dos sucessos, como “Último Romântico” e “Como uma Onda”. No Tom Brasil (r. Tagipuru, 795 – Barra Funda; tel.: 3868-5860). Sexta, 22h30. R$ 80 a 280.

Joia. Show será em homenagem ao disco “Joia”, de Caetano Veloso, lançado em 1975, que foi censurado. Além de Rodrigo Faria, participam a cantora Jussara Silveira, a percussionista Lan Lanh e o violonista Mig Martins. Na Casa de Francisca (r. Quintino Bocaiúva, 22 – Sé; tel.: 3052-0547). Hoje, 22h. R$ 53