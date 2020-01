Meghan Markle estaria procurando por novo agente para voltar a à carreira de atriz

Depois de abrir mão de um papel na linha de frente da família real, Meghan Markle estaria pronta para voltar ao show business. Segundo reportagem da revista Us Weekly, a Duquesa de Sussex está procurando por um novo agente para voltar à carreira de atriz.

"Meghan está ativamente procurando por representantes. Ela começou a demonstrar interesse nisso. Pode ser um agente ou empresário. Ela está procurando alguém para ajudar em seus projetos profissionais futuros", contou uma fonte.

O último personagem de Meghan, 38 anos, foi a advogada Rachel Zane em "Suits". A atriz americana deixou a série em 2017, mesmo ano em que ficou noiva e se mudou para a Inglaterra.

Com o afastamento da família real, Harry, Meghan e Archie, primeiro filho do casal, vão passar mais tempo no Canadá, onde a atriz morava à época das gravações de "Suits". Agora, o casal busca independência financeira e o trabalho de Meghan vai ser importante nesse aspecto.

Primeiros projetos

Ainda alinhada às atividades reais, Meghan já tem um primeiro trabalho na nova vida. Ela teria assinado um contrato com a Disney para fazer narrações em troca de doações para a organização "Elephants Without Borders".

Mudança de casa

O casal deve passar o próximo verão na Califórnia, terra natal de Meghan. Segundo o site do canal E!, eles estão procurando por casas e entrevistando equipes de guarda-costas locais.