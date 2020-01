Lin-Manuel Miranda confirma produção do musical 'Hamilton' para o cinema

"Hamilton", um dos musicais mais disputados da Broadway, pode ficar bem acessível a quem jamais esteve em Nova York – ou não conseguiu um ingresso de última hora. E o melhor, com o elenco original, que explodiu ainda no circuito off-Broadway em fevereiro de 2015.

O criador e protagonista da primeira versão do musical, Lin-Manuel Miranda, confirmou em entrevista à revista Variety que a adaptação para o cinema já é fato e está em pré-produção. "Estou mais animado é que estamos roubando o direito de se gabar das pessoas que disseram 'Eu vi com o elenco original'. Agora todo mundo vai poder dizer que viu assim", contou ele, durante entrevista no festival Sundance nesta semana.

O problema, porém, é que não há data de estreia (ainda). Segundo a Variety, o filme vai mostrar imagens feitas durante a montagem, no palco. O diretor de Hamilton, Thomas Kail, filmou antes de que o elenco começasse a ser substituído.

Então, a história vai contar também com Renée Elise Goldsberry (Angelica), Phillipa Soo (Eliza), Daveed Diggs (Thomas Jefferson) e Leslie Odom Jr. (Aaron Burr).