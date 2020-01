Heavy Baile combina funk carioca com outros ritmos em show no Cine Joia

O Heavy Baile, coletivo multimídia de funk que mistura música, coreografia e audiovisual, é a atração desta sexta-feira (31) no Cine Joia. O projeto foi criado pelo DJ e produtor Leo Justi, e se consolidou como uma das principais revelações vindas do Rio de Janeiro nos últimos anos. O grupo sobe ao palco com Justi e DJ Thai, o mestre de cerimônias Tchelinho e os dançarinos Sabrina Ginga, Neguebites e Sheick.

Os artistas têm sido presença garantida em festivais pelo país, incluindo o último Rock in Rio, e pode ser descrito como expoente de um movimento de empoderamento musical e cultural da periferia, que vem potencializando o batidão genuinamente carioca ao combiná-lo a outros ritmos dos subúrbios internacionais, a exemplo do hip hop, do trap e do Jersey club.

O Heavy Baile estourou no underground quando lançou, em 2018, seu álbum de estreia, “Carne de Pescoço”. No momento, o coletivo vive uma ótima fase, encabeçada pelos hits mais recentes, ao lado de Baby Perigosa e Luísa Sonza. Eles também foram um dos destaques do MTV Millenial Awards e venceram o Music Video Festival na categoria de melhor coreografia em videoclipe nacional, com a faixa “Ciranda”.

O show começa com o DJ Dorly, segue com a atração principal da noite, depois entra Leo Justi, e Kiara Felippe fecha.

Serviço:

Cine Joia (Pça Carlos Gomes, 82, SP; tel.: 3101-6318). Nesta sexta-feira (31), 23h30. R$ 25 a R$ 45.