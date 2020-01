Pokémon Sword e Shield vende 16 mi de cópias em um mês e meio

Os números não negam: Pokémon continua um fenômeno 24 anos depois da primeira geração de jogos, lançados no saudoso Game Boy. Nesta quinta-feira (30), a Nintendo atualizou os números de vendas, com dados até 31 de dezembro de 2019, e o resultado de "Sword" e "Shield" é impressionante.

Lançado no dia 15 de novembro do ano passado, os títulos da atual geração já venderam 16,06 milhões de cópias no Nintendo Switch. Ou seja, em um mês e meio a aventura na região de Galar já ocupa a quinta posição entre os jogos mais vendidos na plataforma, lançada em março de 2017.

Esta será a primeira geração de jogos do Pokémon que ganhará um DLC (conteúdo adicional pago), ao invés de uma nova versão intermediária com novidades. A expansão foi dividida em duas partes e traz novas criaturas para capturar, além de uma trama inédita e áreas diferentes para explorar. O conteúdo está em pré-venda, por 30 dólares (R$ 126), e a primeira parte estará disponível em junho.

Os dez jogos mais vendidos do Nintendo Switch

O primeiro lugar continua com "Mario Kart 8 Deluxe" (2017), título trazido do console anterior da Nintendo, que bateu 22,96 milhões de cópias vendidas. O título de luta tão esperado pelos fãs, "Super Smash Bros. Ultimate" (2018), ocupa a segunda posição, com 17,68 milhões de cópias.

"Super Mario Odyssey" (2017) e "The Legend of Zelda: Breath of The Wild" (2017), obras-primas do console e um dos melhores títulos da história de suas franquias, ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente. Logo após "Sword" e "Shield", a dupla de "Pokémon Let's Go" (2018) aparece em sexto lugar.

Uma surpresa é o sucesso de "Luigi's Mansion 3" (2019), na décima posição. Já um jogo que acabou ficando abaixo da expectativa foi "Super Mario Maker 2", sucessor do aclamado título por público e crítica no WiiU, que não ficou entre os dez mais vendidos. Confira a lista:

Mario Kart 8 Deluxe – 22,96 milhões Super Smash Bros. Ultimate – 17,68 milhões Super Mario Odyssey – 16,59 milhões The Legend of Zelda: Breath of The Wild – 16.34 milhões Pokémon Sword/Pokémon Shield – 16,06 milhões Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 11,76 milhões Splatoon 2 – 9,81 milhões Super Mario Party – 9,12 milhões New Super Mario Bros. U Deluxe – 5,85 milhões Luigi’s Mansion 3 – 5,37 milhões

Nintendo Switch ultrapassa 50 milhões de unidades

A Nintendo também pode se orgulhar do Switch, que fechou o ano de 2019 com 52,48 milhões de unidades vendidas. Com esse número, o console ultrapassa as vendas do SNES (Super Nintendo) e segura a terceira posição entre os videogames de mesa mais vendidos da história da empresa japonesa.

Apesar do bom resultado, o Switch tem um longo caminho para superar a febre do Wii, lançado em 2006, e maior sucesso da Nintendo até hoje, com 101,63 milhões de unidades vendidas e 921,41 milhões de jogos comercializados. Considerando jogos vendidos, o console híbrido lançado em 2017 fica ainda na quarta posição, com 310,65 milhões.

Com um modelo 'lite', mais barato, no mercado desde o ano passado e rumores de um modelo turbinado em 2020, é esperado que o Switch ultrapasse o NES (Nintendo Entertainment System), primeiro videogame da empresa, e alcance a segunda posição neste ano.

Considerando todos os consoles da Nintendo – ou seja, incluindo os portáteis – a família do Nintendo DS/3DS segue como a imbatível líder de vendas, com 229,73 milhões de unidades e mais de 1,3 bilhão de cópias de jogos nas mãos do público. Veja os números de venda de cada console:

• Nintendo Switch (2017) – 52,48 milhões

• Wii U (2012) – 13,56 milhões

• Nintendo 3DS (2011) – 75,71 milhões

• Wii (2006) – 101,63 milhões

• Nintendo DS (2004) – 154,02 milhões

• Game Boy Advance (2001) – 81,51 milhões

• Nintendo GameCube (2001) – 21,74 milhões

• Nintendo 64 (1996) – 32,93 milhões

• SNES/Super Famicon (1990) – 49,10 milhões

• Game Boy (1989) – 118,69 milhões

• NES/Famicon (1983) – 61,91 milhões



Legenda: Console tradicional | Console portátil | Console híbrido