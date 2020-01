Filme 'Judy' traz drama do fim da vida da atriz de 'O Mágico de Oz'

Renée Zellweger está irreconhecível no papel de Judy Garland, uma das principais estrelas da Era de Ouro do cinema hollywoodiano. Não à toa, pelo protagonismo em “Judy – Muito Além do Arco-Íris”, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, ela foi agraciada com o troféu de melhor atriz em filme de drama na 77ª edição do Globo de Ouro.

Antes marcada pela encarnação de Bridget Jones, dessa vez Zellweger apresenta seu novo grande papel da carreira ao reviver com notável intensidade nas telonas os dramas de Garland, responsável pela gravação de sucessos como “Somewhere Over the Rainbow”, música tema do filme “O Mágico de Oz”, em que também se imortalizou ao dar vida à personagem Dorothy. Na cinebiografia, Zellweger encara os holofotes, seus relacionamentos amorosos e a sofrida separação dos filhos para realizar uma importante viagem.

Veja também:

Pokémon vende 16 milhões de cópias em um mês e meio

Greta Thunberg registra seu nome como marca

Dirigido por Rupert Goold e adaptado da peça teatral “End of the Rainbow”, de Peter Quilter, o longa-metragem transcorre durante o último ano de Judy antes de sua morte, aos 47. Em 1968, com problemas financeiros, ela embarca em uma turnê de shows.

Merecem destaque também Bella Ramsey como sua filha, Lorna Luft; Rufus Sewell, como pai de Lorna; Michael Gambon, que faz Bernard Delfont, o empresário; e Finn Wittrock, que vive Mickey Deans, o quinto e último marido.