Indie Festival ganha retrospectiva no Spcine e CCSP com ingressos a R$ 4

Começa nesta quinta-feira (30) e vai até 9 de fevereiro o Indie Festival (Resiste), com 22 filmes que fizeram parte do Indie Festival em seus 18 anos. As exibições rolam no Spcine Olido (Av. São João, 473, Centro, SP; tel.: 95640-8564) e no Centro Cultural São Paulo (Salas Paulo Emílio e Lima Barreto. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, SP; tel.: 99859-3037).

Destaques são a estreia de “Liberté”, do catalão Albert Serra, e “Antologia da Cidade Fantasma”, do canadense Denis Côté.

Veja também:

Filme ‘Judy’ traz drama do fim da vida da atriz de ‘O Mágico de Oz’

Pokémon Sword e Shield vende 16 mi de cópias em um mês e meio

A programação traz grandes nomes que marcaram o festival, como Hong Sang-soo (“Certo Agora, Errado Antes”), Kiyoshi Kurosawa (“Creepy”), Lav Diaz (“Estação do Diabo”), Larry Clark (O Cheiro da Gente”) e Sean Baker (“Tangerine”).

Entre os clássicos poderão ser vistos ou revistos “Cidade dos Sonhos”, de David Lynch, “O Homem que Caiu na Terra”, de Nicolas Roeg, e “Stromboli”, de Roberto Rossellini. Já para quem curte música, as dicas são os documentários “Nick Cave – 20.000 dias na Terra”, codirigido por Iain Forsyth e Jane Pollard, e “Janis: Little Girl Blue”, de Amy J. Berg. As entradas custam R$ 4, e a programação está no site circuitospcine.com.br.