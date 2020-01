Boneco do Baby Yoda no valor de R$ 1,4 mil derruba site na pré-venda

Os fã de "The Mandalorian", ou melhor, do Baby Yoda, vão poder levar uma versão em tamanho natural do personagem adorado para casa. Isso, claro, caso disponham de US$ 350 (o equivalente a R$ 1.491 na cotação desta quinta-feira, 30 de janeiro).

A empresa Sideshow divulgou o lançamento do colecionável inspirado no personagem da série da Disney+. A reação em massa de pessoas tentanto encomendar o bonequinho congestionou os servidores. Por fim, o site não aguentou e caiu em plena pré-venda. Mas, no momento da publicação, já estava no ar. Clique aqui para ver mais detalhes.

"The Child" (nome original do personagem) deve chegar aos fãs apenas entre agosto e outubro e mede 16.5 polegadas (ou quase 42 centímetros). Veja escala abaixo:

Reprodução/Sideshow Collectibles

Baby Yoda vem com uma base de apoio preta e é feita de resina e plástico, além de tecido marrom (olha esse casaquinho…). Outros detalhes incluem um botão de mudança acoplado à mão direita.

Veja detalhes abaixo: