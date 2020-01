Rihanna já tem um novo pretendente, segundo jornal britânico

Segundo o The Sun, Rihanna já teria superado o término com empresário Hassan Jameel, que aconteceu há uma semana, e feito a fila andar. O jornal afirma que ela estaria se relacionando com o rapper A$AP Rocky.

Os boatos do relacionamento entre os dois começaram em 17 de janeiro. Eles estariam no 2020 Yams Day Benefit Concert, evento beneficente organizado por A$AP. De acordo com uma fonte exclusiva do jornal, “durante aquela viagem a Nova Iorque, eles dividiram uma suíte de hotel”.

Todavia, a relação deles é algo casual. “Apesar disso, Rihanna está relutante em colocar uma definição nisso tão pouco tempo após o término com Hassan. Ela está se divertindo. Eles estão aproveitando a companhia um do outro e avançando aos poucos”.