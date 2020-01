Petrobras Sinfônica toca Queen e Balão Mágico em São Paulo

A Orquestra Petrobras Sinfônica começa na quinta-feira (30), em São Paulo, uma turnê pelo Brasil interpretando versões orquestradas da trilha sonora de um dos filmes mais vistos em 2019, “Bohemian Rhapsody”, e do clássico infantil “Balão Mágico”.

O concerto com as músicas do Queen será apresentado às 21h no Espaço das Américas (rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos de R$ 60 a R$ 320 no site ticket360.com.br), enquanto o espetáculo com as canções do Balão Mágico acontece sábado (1º) às 11h no Teatro Opus (avenida das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Ingressos de R$ 60 a R$ 120 no site uhuu.com), na capital, e domingo (2) às 17h no Teatro Municipal Brás Cubas (avenida Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Matias. Ingressos a R$ 60 na bilheteria), em Santos.

A iniciativa faz parte de uma série de ações da Petrobras Sinfônica com intuito de popularizar a música erudita e trazer novo público para o gênero. A regência será de Felipe Prazeres, maestro que esteve à frente de concertos como “Black Album” (Metallica), “Thriller” (Michael Jackson) e “O Mágico de Oz”.

No repertório de “Bohemian Rhapsody” figuram a canção-título, escrita por Freddie Mercury para o disco “A Night at the Opera” (1975); “Love of My Life”, do mesmo álbum, interpretada pela banda na primeira edição do Rock in Rio e lembrada como um dos momentos mais marcantes do evento; “Under Pressure”, que marcou a participação de David Bowie na canção do Queen; “We Are the Champions”, considerada a música de maior sucesso do grupo; além de “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You” e outras.

Já os fãs da Turma do Balão Mágico podem contar com hits como “Superfantástico” e “Amigos do Peito”, que ficaram famosos nas vozes de Simony e Jairzinho, e ainda “Ursinho Pimpão”, “Baile dos Passarinhos”, “Lindo Balão Azul” e “Ai meu Nariz”.

Participam a soprano Juliana Franco, que dublou “Era do Gelo”, e o barítono Marcelo Coutinho, que emprestou voz para “A Bela e a Fera” e “Aladdin”.