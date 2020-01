Filme brasileiro concorre a prêmio máximo do Festival de Berlim

O filme "Todos os Mortos", coprodução entre Brasil e França, concorrerá ao Urso de Ouro no Festival de Berlim, que acontece entre 20 de fevereiro e 1º de março, informou nesta quarta-feira (29) o diretor artístico da competição, Carlo Chatrian.

Na lista de filmes também estão os longas italianos "Favolacce", de Damiano e Fabio D'Innocenzo, e "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti. Ao todo, serão 18 produções na disputa principal. Entre eles estão "Le sel des larmes" (The Salt of Tears), do francês Philippe Garrel, "Never Rarely Sometimes Always", da americana Eliza Hittman, "The Woman Who Ran", do sul-coreano Hong Sangsoo, e ainda "The Roads Not Taken", da britânica Sally Porter.

LEIA MAIS:

Boneco do youtuber Luccas Neto é o segundo brinquedo que mais faturou em 2019

Anderson Noise ganha biografia escrita pela jornalista Claudia Assef

"Todos os Mortos" é dirigido em parceria por Marco Dutra e Caetano Gotardo. O longa narra a história do declínio de uma família paulista contada por três mulheres. A trama se passa no final do século 19 e acontece depois da morte da empregada doméstica da residência. Além dele, o Brasil participa com 18 outros filmes em várias sessões do festival.

Neste ano, a abertura da competição será feita com "Meu Ano de Salinger", de Philippe Falardeau, com Sigourney Weaver.

Confira a lista completa dos concorrentes ao Urso de Ouro:

– Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani Alemanha / Países Baixos

– DAU. Natasha, de Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel / Alemanha

– Domangchin yeoja (The Woman Who Ran), de Hong Sangsoo / Coreia do Sul

– Effacer l'historique (Delete History), de Benoît Delépine, Gustave Kervern / França/Bélgica

– El prófugo (The Intruder), de Natalia Meta Argentina / Mexico

– Favolacce (Bad Tales), de Damiano & Fabio D''Innocenzo / Itália/Suíça

– First Cow, de Kelly Reichardt Estados Unidos – Irradiés (Irradiated), de Rithy Panh / França / Camboja

– Le sel des larmes (The Salt of Tears), de Philippe Garrel / França/ Suíça

– Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman / Estados Unidos

– Rizi (Days), de Tsai Ming-Liang / Taiwan

– The Roads Not Taken, de Sally Potter / Reino Unido

– Schwesterlein (My Little Sister), de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond / Suíça

– Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil), de Mohammad Rasoulof Alemanha/República / Checa/Irã

– Siberia, de Abel Ferrara Itália/Alemanha/México

– Todos os mortos (All the Dead Ones), de Caetano Gotardo, Marco Dutra / Brasil/França

– Undine, de Christian Petzold / Alemanha/França

– Volevo nascondermi (Hidden Away), de Giorgio Diritti / Itália