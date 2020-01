Paulo Coelho revela que estava escrevendo livro com Kobe Bryant

A morte do jogador de basquete Kobe Bryant foi sentida por inúmeras pessoas, incluindo celebridades como o escritor Paulo Coelho. No domingo (26), o brasileiro revelou que estava escrevendo um livro para crianças com Bryant.

"Você era mais do que um grande jogador, querido Kobe Bryant. Eu aprendi muito interagindo com você. Vou deletar o rascunho agora, o livro perdeu sua razão de existir", afirmou o escritor no Twitter, em referência à obra que escreviam juntos.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw

