Morre Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids e do Popstar

A vida é mesmo um sopro. Se foi hoje um cara generoso, amoroso, divertido, criativo e que estava numa fase brilhante de sua carreira. Flávio Goldemberg, diretor do @PopStar e do #TheVoiceKids. A voz no meu ouvido durante todo PopStar, aquele que me pegou pela mão e disse pra eu me divertir simplesmente, pq ele e sua equipe estavam ali por mim. Aquele que fazia questão de dizer que nosso trabalho no Pop era fazer com que os participantes brilhassem. Pq ele era assim, para ele não valia o brilho de um, mas o brilho de todos para que pudéssemos fazer sempre o melhor show pro nosso público de casa. Que seja bem recebido nos céus, que lá seja uma praia incrível, cheia de belas ondas para surfar, como você sempre amou.