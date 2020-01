Justin Bieber revela nome, capa e data de lançamento de novo álbum; ouça inédita

O cantor Justin Bieber anunciou nesta terça-feira (28) detalhes de seu novo álbum. "Changes", quinto disco de estúdio do artista, será lançado no dia 14 de fevereiro. A revelação veio acompanhada de uma nova música, "Get Me", em parceria com a americana Kehlani.

O novo álbum sucede o multi-platinado "Purpose" (2015) e está em pré-venda no site do cantor em versão digital, CD, vinil e fita cassete. A capa traz o predomínio do vermelho com uma foto do artista e o escrito "Changes". No canto superior direito, uma referência ao quinto álbum com uma contagem de 1 a 5 com o último número circulado.

No dia 3 de janeiro, Bieber lançou a música "Yummy", primeiro single da nova fase. Apesar de forte campanha, a música não ficou no primeiro lugar na lista Billboard Hot 100, sendo superada apenas pelo hit "The Box", de Roddy Ricch.

"Como seres humanos nós somos imperfeitos. Meu passado e meus erros, tudo que passei, eu acredito que estou exatamente onde deveria estar. Deus me colocou exatamente onde ele quer que eu esteja", afirma em vídeo que revelou o retorno do artista. De acordo com Justin Bieber, "Changes" é diferente de todos os outros "por causa do ponto em que estou na minha vida", explica. "Estou empolgado para mostrá-lo em turnê. Estou empolgado para compartilhar as minhas histórias."

O álbum será acompanhado de uma minissérie documental, que estreiou na segunda-feira (27) e terá episódios semanais no YouTube. Uma turnê nos Estados Unidos entre maio e setembro já tem ingressos a venda.