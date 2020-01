Débora Nascimento diz que ficou amiga de José Loreto após separação tumultuada

Débora Nascimento revelou em entrevista que ainda é amiga de seu ex-marido José Loreto, de quem se divorciou após boatos de que ele a teria traído, em fevereiro de 2019. Os dois ficaram juntos por quatro anos.

"Eu e o José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella (filha do ex-casal, de um ano e nove meses) pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros", afirmou ao jornal O Globo, neste fim de semana.

Os rumores foram um momento difícil na vida dela, mas a atriz admite que foi um momento que a tornou uma pessoa melhor. "Foi uma montanha-russa de emoções e acontecimentos ímpares que me trouxeram crescimento pessoal e percepções que antes eu não tinha", disse.

"O que as pessoas falavam, questionavam, impunham ou exigiam, dizia muito mais sobre a história delas do que sobre a minha", completou.

Cuidados com a filha e vida amorosa

Débora Nascimento conta também que reveza com o ex os cuidados de Bella. "Não foi um pânico ter me separado com a Bella pequena. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 anos e meio e meu irmão, meses. Fiquei bem e sabia que ela ficaria também", contou.

No campo amoroso, a atriz da Globo engatou um romance com um médico dermatologista de São Paulo, mas evita dar detalhes por enquanto. "Por tudo o que aconteceu, de as pessoas se sentirem no direito de colocar o dedo, decidi proteger aqueles que me cercam. Estou feliz, sim. Sou respeitada e respeito. A base de uma relação tem que ser essa", garantiu.