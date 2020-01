Chega de match fake: Tinder lança recursos de segurança

Você está sentada confortavelmente no seu sofá. Decide olhar o Tinder e acha uma pessoa interessante. Os dois dão match e a conversa flui. Contudo, no dia do encontro, você percebe que a pessoa era fake, ou seja, não correspondia ao perfil. Saiba que a situação acontece frequentemente. Por isso, o Tinder, app de encontro, decidiu lançar dois recursos de segurança.

Nada de foto fake

O primeiro recurso impedirá que fakes participem do app. Ele realizará uma verificação das fotos. Os usuários terão que tirar uma 'selfie' em tempo real, imitando um modelo que aparecerá na tela. Com isso, a equipe ao Tinder verificará se as fotos correspondem realmente ao usuário.

Botão de emergência

Você passou semanas conversando com uma pessoa, mas no encontro sentiu algo estranho ou achou alguma atitude suspeita. O botão de emergência permitirá notificar a polícia.

É preciso lembrar que os dois recursos ainda não estão disponíveis no Brasil. Atualmente, os recursos estão em teste na Irlanda e em Taiwan.