Linha de Barbies traz bonecas com deficiência física e vitiligo

A Mattel, empresa produtora de brinquedos da linha Barbie, adicionou novas bonecas à coleção Fashionistas. Nesta terça-feira (28), um novo modelo que traz uma jovem negra com vitiligo foi anunciado.

Vitiligo é uma condição dermatológica que causa perda de pigmentação, criando manchas claras na pele e, em alguns casos, nos pelos do corpo. Ela pode ocorrer em pessoas de qualquer etnia – dois casos de famosos com vitiligo são o cantor norte-americano Michael Jackson e a modelo canadense Winnie Harlow.

No ano passado, a coleção Barbie Fashionistas também ganhou bonecas representando pessoas com deficiência. Um dos brinquedos com o visual tradicional, de cabelos loiros, pele branca e olhos azuis, recebeu uma cadeira de rodas. Outras duas bonecas trazem próteses de braço e pernas.

Texturas capilares também apareceram em abundância na nova linha, com brinquedos portando tranças nagô, cabelos crespos com diferentes tipos de cacho e lisos, com penteados diversos.

Há também personagens sem cabelo, embora a Mattel não tenha definido tal escolha como alusão à alguma condição que cause perda capilar ou, simplesmente, à cabeça raspada por estética.

O esforço de introduzir Barbies com maior diversidade em sua aparência começou em 2015, com o lançamento das Barbies Fashionistas. Anteriormente, a Mattel havia sido criticada por se ater a certos padrões de beleza ao lançar seus produtos – mais especificamente, pele, cabelos e olhos claros, além de corpos perpetuamente magros.