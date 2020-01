Whindersson Nunes anuncia novidade em parceria com a Netflix

O comediante Whindersson Nunes revelou, neste domingo durante o TUDUM Festival, que lançará um novo show na Netflix ainda este ano. “Esse ano vai ter muita coisa boa. Vou fazer paródia de coisa diferente. Vai sair paródia do Largados e Pelados, que gravei no Piauí em 5 dias e espero que vocês gostem. E pra Netflix vai ter mais um show. Ainda estamos correndo com a negociação de um filme de terror e comédia”, falou.

Seu último show disponibilizado na plataforma foi um sucesso e conseguiu ser um dos mais assistido do Brasil em 2019. “Eu tinha vontade de mostrar na Netflix que o Brasil podia fazer algo grandioso, como um americano”, explicou.