Um ano após overdose, Demi Lovato emociona no Grammy 2020

Demi Lovato subiu ao palco no 62º Grammy Awards, no último domingo, pela primeira vez desde sua overdose que ocorreu em julho de 2018. A arista contou uma nova música chamada "Anyone", que, segundo ela, foi gravada originalmente quatro dias antes de sua overdose.

A cantora chorou, durante a apresentação, e teve que reiniciar a música. Lovato disse anteriormente a Zane Lowe, do Beats 1, que ela ouvia a música enquanto ainda estava no hospital e pensava consigo mesma: "se houver um momento em que eu possa voltar disso, eu quero cantar essa música".

Confira a apresentação da cantora