Selena Gomez diz que sofreu abuso emocional durante namoro com Justin Bieber

A cantora lançou seu novo álbum, Rare, no início do mês. O disco conta com canções extremamente pessoais e que abordam os fantasmas da vida de Selena Gomez. O que ninguém sabia é que uma das músicas “Lose You To Love Me” foi feita para Justin Bieber, seu ex-namorado.

Durante uma entrevista para a National Public Radio, a cantora relevou que a composição foi feita para ele e que foi vítima de abuso psicológico durantes os dois anos de relação com Justin Bieber.

“Ela [a música] tem um significado diferente para mim agora do que quando eu a escrevi. Eu senti que eu não tive um encerramento respeitoso, e eu tinha aceitado isso, mas eu sabia que eu precisava encontrar alguma forma de dizer algumas coisas que eu gostaria de ter dito. Não é uma música de ódio, é uma música que está dizendo: ‘Eu tive algo lindo e eu nunca iria negar que foi isso. Foi muito difícil e eu estou feliz que isso acabou.’ E eu senti que essa era uma ótima forma de apenas dizer, você sabe, está feito. Eu entendo isso e eu respeito isso, e agora aqui estou eu entrando em um novo capítulo”, falou Selena.

Passado

A cantora passou por diversos problemas, além do relacionamento. Ela foi diagnosticava com Lúpus. Contudo, disse que os momentos de sofrimento são agora uma forca. “Eu encontrei força neles. É perigoso ficar com uma mentalidade de vítima. E eu não estou sendo desrespeitosa, eu realmente sinto que eu fui vítima de um certo abuso”, comentou.

Confira a tradução de Lose You To Love Me

Você me prometeu o mundo e eu caí nessa

Eu te coloquei em primeiro lugar e você adorou

Você incendiou minha floresta e a deixou queimar

Cantou fora do tom no meu refrão, porque não era seu

Eu vi os sinais e os ignorei

Usando óculos com lentes rosas, completamente distorcidas

Você incendiou meu propósito e eu o deixei queimar

Você curtiu o sofrimento quando não era o seu, sim

Nós sempre entramos nisso cegamente

Eu precisei te perder para me encontrar

Esta dança estava me matando suavemente

Eu precisei te odiar para me amar, sim Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

Eu precisei te perder para me amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

Eu precisei te perder para me amar

Eu dei tudo de mim e todos sabem disso

Você me rejeitou e agora isso está se mostrando

Em dois meses, você nos substituiu como se fosse fácil

Me fez pensar que eu merecia isso, enquanto me curava, sim

Nós sempre entramos nisso cegamente

Eu precisei te perder para me encontrar

Esta dança estava me matando suavemente

Eu precisei te odiar para me amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

Eu precisei te perder para me amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim Para amar, sim

Eu precisei te perder para me amar

Você me prometeu o mundo e eu caí nessa

Eu te coloquei em primeiro lugar e você adorou

Ateou fogo na minha floresta, e a deixou queimar

Cantou fora do tom no meu refrão

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

Eu precisei te odiar para me amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

Eu precisei te perder para me amar

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

E agora o capítulo está encerrado

Para amar, amar, sim

Para amar, amar, sim

Para amar, sim

E agora é adeus, é adeus para nós