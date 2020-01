BBB20: Conversa sobre zoofilia gera críticas nas redes sociais; veja reações

Dois participantes do BBB20 (Big Brother Brasil 20) geraram polêmica na internet ao afirmar que zoofilia "é normal". No domingo (26), o arquiteto Felipe Prior e a modelo Mari Gonzalez estavam à beira da piscina conversando sobre práticas sexuais bizarras.

"Tem gente que fica excitado mesmo, tem gente que transa com animal", disse Mari. "É anormal para a gente, mas é normal para a pessoa. E tudo bem também a pessoa querer comer um animal."

Em seguida, o arquiteto relatou casos de zoofilia envolvendo funcionários da empresa em que trabalha. Veja a seguir o diálogo entre os dois:

Surreal esse povo falando de zoofilia como se fosse NORMAL, longe de mim querer militar em BBB, mas isso é constrangedor e preocupante, eu não sou gay mas pra mim o Felipe e a Mari estão cancelados, tem coisas que já não são mais entretenimento… #BBB20pic.twitter.com/ZH6HTeCTJu — zulema (@boninhadas) January 26, 2020

Os internautas se revoltaram com a normalização da prática considerada crime pela lei. O delegado Bruno Lima afirmou em seu Instagram que sua equipe está estudando medidas legais sobre o que pode ser feito a respeito. "Provavelmente vamos fazer uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurarem os fatos."

A ativista pela causa dos animais Luisa Mell também se manifestou nas redes sociais sobre o caso: "É inacreditável e inaceitável que tratem zoofilia desta maneira em rede nacional."

