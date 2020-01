Pai de Meghan Markle diz que seria ótimo encontrá-la no tribunal

Thomas, pai de Meghan Markle, afirmou nesta segunda-feira (27) que está preparado para encontrar a filha no tribunal. Ocorre que Meghan está processando o jornal "The Mail on Sunday" por publicar uma carta que escreveu para o seu pai.

Thomas afirma que autorizou a publicação. Contudo, Meghan acredita que teve seus direitos autorais e humanos violados. “Se for encontrá-los em um tribunal, isso é ótimo – pelo menos eu finalmente os vejo, mas não quero enfrentar ou ter uma batalha com eles”, disse o pai de Meghan.

Saída da realeza

Ao programa “Good Morning Britain”, Thomas disse que está um pouco envergonhado pela saída de Meghan e Harry da realeza. “Estou um pouco envergonhado e sentido muito pena pela rainha. O afastamento da realeza vai causar outros problemas”, afirmou.

Meghan não publicou nada sobre sua situação com o pai. Contudo, amigos próximos declararam a People Magazine que Thomas não tentou entrar em contato com sua filha no ano passado e que ela estava extremamente chateada.