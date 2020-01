Musical da Turma da Mônica volta a São Paulo no Teatro Santander

Após turnê por Estados Unidos e Japão, o musical “Turma da Mônica O Show” está de volta a São Paulo, com apresentações até dia 9 de fevereiro, no Teatro Santander (av. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi).

No espetáculo, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento resgatam músicas da turma do bairro do Limoeiro em uma produção realizada pela Mauricio de Sousa Ao Vivo e pela Opus Entretenimento. É o próprio Mauricio de Sousa, “pai” da turminha mais famosa dos gibis, quem supervisiona o show criado e dirigido por Mauro Sousa.

A título de curiosidade, Mauro, filho de Mauricio, foi a inspiração do desenhista para a criação do personagem Nimbus, também presente em histórias da “Turma da Mônica”. Com efeitos especiais e painéis de LED, o espetáculo que tem duração de 60 minutos promete emocionar toda a família, relembrando clássicos como “Sou a Mônica” em um show dinâmico, lúdico e interativo.

Os valores dos ingressos são a partir de R$ 75 (inteiro) e podem ser adquiridos nas bilheterias do local. Sessões: 30/1 (16h); 31/1 (16h), 1/2 (15h e 18h); 2/2 (16h); 8/2 (15h e 18h) e 9/2 (16h). O espetáculo foi criado em 2015 para abrir as homenagens pelos 80 anos de Mauricio de Sousa, que hoje tem 84.