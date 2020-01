Lana Condor e Noah Centineo dão show de fofura na chegada ao Brasil para o TUDUM

Lara Jean e Peter Kavinsky estão na área! Lana Condor e Noah Centineo desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos no início da tarde desta segunda-feira (27) como a atração mais aguardada do Festival TUDUM Netflix, que vem rolando desde sábado no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

O casal protagonista de "Para Todos os Garotos que Já Amei"e da continuação "Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você" parou para poucos fãs que se aventuraram a tirar uma selfie com eles. Noah estava como mesmo gorro em que apareceu em outras e Lana viajou bem confortável, com um conjuntinho de moletom. E aproveitou para fazer umas micagens no voo.

Mais tarde, eles explicaram porque não conseguiram parar para atender aos fãs. "Gente, sentimos muito por não termos parado para tirar fotos com vocês. Estávamos mesmo com muita pressa", disse o ator em um Instagram Stories já no carro, a caminho do hotel. Ao fundo, Lana concordou e prometeu, junto com o copratagonista, a recompensar todo mundo que for ao TUDUM na terça-feira (28). "Vamos tirar muitas fotos com todo mundo que for passar um tempo com a gente", disse.

Os ingressos para o festival, porém, estão esgotados para esta segunda e terça. Além deles, estão confirmados Giovanna Ewbank e Maísa Silva, entre outras atrações.

"P.S. Ainda Amo Você"estreia em 12 de fevereiro.

