'Journey to the Savage Planet': Jogo de exploração abusa do bom humor

Bem-vindo, recruta. Como novo integrante da Kindred Aerospace, organização que se orgulha muito de sua classificação como a “4ª melhor empresa de exploração espacial”, você terá uma missão bastante importante: avaliar as condições para sobrevivência dos humanos no distante e desconhecido planeta AR-Y 26.

Essa é a proposta do bem-humorado jogo “Journey to the Savage Planet”, produzido pelo estúdio canadense Typhoon e publicado pela 505 Games com apoio da Epic Games – publisher de Fortnite. O jogo fica disponível a partir desta terça-feira (28) em versão digital para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PC.

Journey to the Savage Planet é um título de aventura e exploração em primeira pessoa – que também pode ser jogado em modo cooperativo –, situado em um mundo alienígena iluminado, colorido e repleto de criaturas estranhas e fabulosas.

Enviado – largado lá no canto, na verdade – com grandes esperanças, mas pouco equipamento disponível e nenhum plano real, seu trabalho será explorar, catalogar a flora e a fauna alienígena e determinar se esse local tem condições de receber as pessoinhas da Terra.

Durante toda a jornada neste mundo aberto, você terá a chance de entrar em novas áreas, colecionar itens para suas ferramentas, incluindo uma pistola a laser, uma mochila-foguete para saltos com impulso e botas-foguete para descidas mais rápidas. Além disso, a fiel impressora 3D que te acompanha tem a capacidade de transformar qualquer lixo espacial encontrado em elementos que podem determinar a sua sobrevivência.