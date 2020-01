Promoção vai levar duas pessoas para curtir trio de Ivete Sangalo em Salvador

Símbolo do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo vai se tornar "anfitriã" do Airbnb para oferecer uma experiência de viagem inesquecível para qualquer fã. A cantora vai abrir o seu trio elétrico para dois visitantes curtirem a folia junto com ela.

Além da festa, os hóspedes também poderão aproveitar outras experiências oferecidas na plataforma por moradores da cidade, como mergulhar em naufrágios, participar de uma aula de moqueca e fazer uma caminhada literária, além de se hospedar com vista para o mar.

Todas essas atividades poderão ser reservadas de uma só vez via Airbnb como parte de uma iniciativa da plataforma em parceria com Ivete – o Circuito Airbnb no Carnaval de Salvador – para celebrar uma das festas mais populares do país com o olhar de quem conhece a capital baiana como ninguém.

"É muito bacana a iniciativa do Airbnb de produzir experiências exclusivas, tornando possível que as pessoas conheçam mais não só o nosso Carnaval, mas também a nossa cidade", diz Ivete Sangalo.

"O que faz uma viagem especial não é apenas o lugar onde você dorme, mas a experiência de viver como um local, e o Airbnb oferece soluções com esse espírito para as mais diversas necessidades do viajante. Essa parceria com Ivete permite celebrar a conexão entre as pessoas e com a cidade de uma maneira autêntica e inesquecível", diz Leonardo Tristão, diretor-geral do Airbnb para a América do Sul.

Como participar da promoção?

A reserva dessa experiência de viagem completa estará disponível no Airbnb de 13h do próximo dia 6 de fevereiro ate às 23h59 do dia seguinte, 7, ou até o pedido ser confirmado. Assim, leva quem tiver a reserva confirmada primeiro. Ela será única e válida para uma pessoa e um acompanhante no período de 21 a 26 de fevereiro de 2020.

Para concorrer, é preciso ter uma conta na Plataforma, entrar no site da promoção, que traz todos os detalhes do que é oferecido (incluindo passagens de avião e transporte terrestre em Salvador), e após efetuar o login, clicar no botão para reservar e seguir o passo a passo habitual na plataforma. O valor simbólico cobrado (de cerca de R$ 60) será devolvido pelo Airbnb ao participante após a confirmação da reserva. Ou seja, não haverá custo para os viajantes.

Os hóspedes do Circuito Airbnb no Carnaval de Salvador vão se acomodar com vista para a Praia da Paciência, da sexta-feira de Carnaval à quarta-feira de cinzas. E a chegada já é especial, com alguns "mimos" da anfitriã Ivete Sangalo para os hóspedes, como um cartão de boas-vindas e abadás para o trio autografados.

E a programação durante a estadia será intensa. No sábado, 22 de fevereiro, os hóspedes participam de um mergulho em naufrágios na Baía de Todos os Santos, a maior do país, com duração de duas horas e instrução de um marinheiro e mergulhador local. O domingo, 23, é dia livre para que os visitantes possam curtir a cidade como quiserem e se preparar para o ponto alto da viagem: serem recebidos por Ivete em seu trio elétrico na segunda-feira, 24.

Terça-feira, 25, é dia da Experiência Culinária para aprender a fazer a tradicional moqueca baiana com uma especialista nascida e criada em Salvador que também é apaixonada por música, cinema e livros. E a literatura é a atração principal do último dia dessa experiência de viagem completa, rica em sons, cores e sabores locais. Na quarta-feira, 26, os hóspedes participam de uma caminhada literária pelo centro histórico antes de despedir da cidade.