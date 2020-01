Ana Maria Braga revela que foi diagnosticada com câncer de pulmão

A apresentadora Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira (27) que está em tratamento contra um câncer no pulmão. A notícia foi dada no encerramento do “Mais Você”, da TV Globo, em que apresenta há mais de 20 anos.

“Infelizmente, fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, é um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri agora no começo do ano. Já estava sabendo há um tempo. No dia 24 de janeiro eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimioterapia com imunoterapia", afirmou.

As sessões de quimioterapia e imunoterapia acontecem a cada 21 dias. “Normalmente quando se faz quimioterapia e imunoterapia têm-se efeitos colaterais, têm sintomas que quem faz quimioterapia sabe, quem já conviveu com quem faz quimioterapia sabe que tem dias que você fica mais. E é por isso que eu preciso falar com vocês aí de casa, tem dias que você fica mais sensível."

Este e o quinto câncer da personalidade, de 70 anos, sendo o terceiro de pulmão. Em 1991, ela venceu um câncer de pele e, em 2001, tratou um câncer no reto. “Quero contar com sua força aí do outro lado e suas orações. Tenho muita fé, tenho uma força que vem de Deus, acredito que vou sair dessa e vou dividindo esses momentos com vocês."

Após o programa, a apresentadora virou o assunto mais comentado no Brasil na rede social Twitter. Ana Maria Braga fez uma publicação em que agradeceu o carinho e apoio dos fãs. “Eu agradeço, de coração, todo o carinho que estou recebendo! Eu sei que a luta é minha, mas é bom contar com esse apoio.”