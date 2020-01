Fã que foi a todos os shows de Sandy e Junior publica livro com relato de aventuras

Imagine viajar o Brasil vendo todos os shows de seu ídolo. Foi exatamente o que o jornalista Leonardo Torres fez em 2019, seguindo os passos da dupla Sandy e Junior. Agora, ele conta todas as histórias que viveu na turnê no livro Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver, diário de viagem lançado nesta semana.

Há de tudo um pouco, incluindo encontros com a dupla – sonho de qualquer fã. Foram quatro meses de turnê e 16 shows em 11 cidades. Leonardo calcula que tenha gastado entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, número que chamou a atenção e colocou sua cara nos jornais.

Durante a turnê, ele e duas amigas gravaram e divulgaram uma websérie – espécie de diário de viagem – que teve mais de 100 mil visualizações no YouTube. A "loucura" ganhou adesão de outros fãs, que acompanharam cada passo do trio.

Nem tudo, porém, foi compartilhado nos vídeos. No livro, o terceiro de sua carreira, Leonardo Torres conta histórias nunca reveladas – por exemplo, as pessoas com as quais teve que lidar por estar em evidência. Teve fake aproveitador, proposta indecente, manipulação emocional, difamação nas redes e muito mais.

Fora isso, ele viveu verdadeiras aventuras para ter alguns momentos com Sandy e Junior e está tudo registrado: perrengues em hotéis, aeroportos e shows. Veja alguns momentos:

O livro de 175 páginas está disponível na Amazon em formato de e-book (R$ 15) e impresso (R$ 70).