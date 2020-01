Um Amor para Recordar: Veja curiosidades sobre o filme, que completa 18 anos de lançamento

No imaginário de quem cresceu nos anos 2000, o romance água com açúcar "Um Amor para Recordar" costuma ser guardado com imenso carinho. O lançamento do filme completou nesta quinta-feira (23) DEZOITO ANOS e, para comemorar que estamos todos ermm, velhos, vamos ver curiosidades dos bastidores do filme de Adam Shankman que lançou Mandy Moore como protagonista (até então, ela era conhecida sobretudo como cantora teen).

A química com Shane West na história baseada no livro de Nicholas Sparks deixou muita gente babando. Na trama, Mandy vive Jamie, a garota certinha e inteligente, filha do pastor, que é forçada a conviver com o bad boy Landon quando os dois são escalados para a peça da escola. Bem, a paixão é grande, mas o drama também, já que ela tem pouco tempo de vida.

Mandy Moore era menor de idade e, para obedecer ao estatuto local, só podia trabalhar dez horas diárias. Mesmo assim, o filme foi rodado em apenas 39 dias.

Shane West se apaixonou pelo carro de Landon e acabou comprando-o pelo valor de US$ 5 mil (bagatela à época).

Mandy foi responsável por trazer o Switchfoot para a trilha sonora do filme. A banda só era conhecida nos círculos cristãos e em San Diego até então. Detalhe: eles não tinham a menor ideia de quem ela era.

Nicholas Sparks se inspirou em sua irmã Danielle para escrever o personagem de Jamie.

A produção foi filmada da Carolina do Norte e usou muitas locações iguais às de Dawson's Creek, série de sucesso à época que também foi sediada lá.

No romance, Jamie é descrita como loira.

Mandy e Shane ficaram amigos de verdade e ele até compareceu em 2019 à cerimônia em que ela ganhou uma estrela na calçada da fama. O diretor Adam Shankman também esteve lá.