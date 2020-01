Séries da Netflix para maratonar neste fim de semana

Quer passar o fim de semana em casa somente descansando? Ótimo. Esta dica será para você. Selecionamos algumas opções de séries para maratonar. Há opção para todos os gostos: comédia, assassinatos, mistério e terror. Confira!

O Bom Lugar

Se você está procurando uma comédia que não seja tão superficial e que analise com humor as pessoas boas, você deve assistir esta série. É estrelado por Kristen Bell, que interpreta Eleanor, que morre e chega em erro ao 'paraíso', onde ela também é torturada por Michael, interpretada por Ted Danson. É uma série de Michael Schur e tem quatro temporadas.

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez

Esta é uma mini-série de documentários de três episódios que descreve como o astro da NFL, Aaron Hernandez, deixou de ser um atleta exemplar para um assassino. Quando ele foi condenado no final das investigações, ele cometeu suicídio em sua cela quando tinha apenas 23 anos de idade.

Muitos comparam esta série com Breaking Bad, pois mostra a vida de um consultor financeiro envolvido por acidente em um negócio obscuro de lavagem de dinheiro e faz o impossível de pagar uma dívida milionária a um traficante de drogas que ameaça acabar com sua família.

É por isso que ele se muda com sua esposa e dois filhos para o povo Ozark e é aí que a aventura começa. É estrelado e dirigido por Jason Bateman, junto com Laura Linney e Julia Garner. A terceira temporada vai estrear em março, mas você pode assistir as duas primeiras temporadas neste fim de semana.

O Mundo Sombrio de Sabrina

A terceira temporada desta popular série Netflix estreia nesta sexta-feira, 24 de janeiro, trazendo as aventuras da adolescente do inferno, onde ela irá salvar seu namorado Nick.

Drácula

Se você está procurando algo mais assustador, pode assistir a Dracula, a série adaptada da BBC e da Netflix que está causando um furor no público. O Conde Drácula está escondido sob uma aparência enigmática. Mas, na realidade, ele é um vampiro que perdeu o amor de sua vida quatrocentos anos atrás.

Quando ele conhece o advogado Harker e sua esposa, Mina, Drácula mergulha em suas memórias, já que o noivo de Harker se parece com sua amada. Portanto, o vampiro viaja de seu local de residência para Londres, onde acaba aterrorizando aqueles ao seu redor.