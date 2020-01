Paço das Artes ressurge com morada fixa e exposição de Regina Silveira

O Paço das Artes comemora 50 anos com a inauguração de sua nova sede neste sábado (25), num antigo casarão paulistano, e exposição gratuita da artista multimídia Regina Silveira. Esta é a primeira vez que a instituição conquista sede definitiva, depois de ocupar, de modo nômade, espaços na Pinacoteca (1973), Universidade de São Paulo (1974), Museu da Imagem e do Som (1975), edifício da Secretaria da Cultura (1979) e, novamente, o MIS.

A morada fixa é parte do antigo casarão Nhonhô Magalhães, com reforma assinada pelo arquiteto Álvaro Razuk, e fica em Higienópolis (Rua Albuquerque Lins, 1.345. Ter. a sáb., 10h às 20h; dom. e feriados, 12h às 20h). Além da exposição inédita “Limiares”, até o dia 10 de maio o Paço torna-se, no novo endereço, o primeiro museu do estado a ter um acervo de arte contemporânea exclusivamente digital e de obras reprodutíveis, o Acervo Mapa.