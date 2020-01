Metro Indica: Maria Rita, Karnak e outras atrações do fim de semana de São Paulo

Que tal sair para aproveitar a cidade neste fim de semana?

O Metro Jornal separou sugestões de artes, música, teatro e outros para curtir em São Paulo.

Música

Maria Rita. Repertório traz sucessos de sua discografia, como “Tá Perdoado”, “Maltratar Não é Direito” e “Corpo Só”, além de clássicos nas vozes de grandes nomes da música brasileira. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo 2.134 – Pinheiros; tel.: 3675-1991). Dom., 20h. R$ 80 a 160.

Karnak. Ópera rock marca show de lançamento do disco “Nikodemus”, que comemora 26 anos de existência do grupo. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93 – Água Branca; tel.: 3871-7700). Nesta sexta, 21h30 e sábado, 18h30. R$ 9 a 30.

Bloco da Preta. Preta Gil leva ao palco repertório de músicas próprias e hits: uma salada musical, passando pelo funk, pop, axé, sertanejo, entre outros. Tudo isso acompanhado por um line-up de DJs. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda; tel.: 3675-1991). No sábado, 22h. R$ 30.

Natiruts. Banda mostra seu último disco, “I Love”, além de canções que percorrem sua discografia. Show de abertura de Vitor Kley. o Clube Atlético Juventus (r. Juventus, 690 – Mooca; tel.: 2271-2000). Nesta sexta, a partir das 23h. R$ 50 a 75.

Teatro

Corpo. Com peças curtas de Silvia Gomez, Carla Kinzo, Fernanda Rocha, Lucas Mayor e Marcos Gomes, o espetáculo explora noções de corpo e do efeito de estranhamento que as pessoas encontram no cotidiano. No Teatro Cemitério de Automóveis (r. Frei Caneca, 384 – Consolação; tel.: 2371-5743). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20 a 40.

Artes visuais

Arquivo Peter Scheier. Mostra reúne imagens de Peter Scheier, destacando sua passagem pela revista O Cruzeiro, registros do Masp e da Bienal, bem como sua colaboração com arquitetos. No IMS (av. Paulista, 2.424 – Bela Vista; tel.: 2842-9120). Ter. a dom., 10h às 20h; qui., 10h às 22h. Grátis. Abre sábado.

Festival

Ano Novo Chinês. Evento celebra a chegada do ano do rato, com oficinas, aulas abertas, danças, demonstrações, rituais e muito mais. No Templo Lohan (r. Conselheiro Furtado, 445 – Liberdade; tel.: 99378-5173). Sábado, 10h às 22h. R$ 20.

Geek

1º Pinheiros Geek Day. Evento celebra a cultura geek, pop e nerd, com temática no universo dos animes, cartoons, mangás, cinema, literatura, HQs e videogame, destinado a toda a família. Na Biblioteca Pública Municipal Álvaro Guerra (av. Pedroso de Morais, 1.919 – Pinheiros; tel.: 3343-8999). Sábado, 12h às 20h. Grátis.