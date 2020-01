IZA curte post com provocação para Anitta e se retrata

Sem querer, IZA acabou se envolvendo em uma polêmica e gerou confusão com os fãs da Anitta. Na última quinta-feira (23), a cantora curtiu um post no perfil BCharts no qual apareciam Cardi B e Ludmilla se encontrado nos EUA.

A legenda dizia o seguinte: "Sem autorização da Secretária Especial de Feats Internacionais do Governo Federal, Ludmilla viaja para Los Angeles e volta a se encontrar com Cardi B. #ludmilla #cardib".

O perfil estava lembrando a polêmica que envolveu a Anitta e Ludmilla com a música Onda Diferente. Os fãs da Anitta, após a curtida da IZA, ficaram furiosos. Depois da pressão, a cantora teve que se retratar.

Ela escreveu: “Amores do meu coração. Eu já descurti o post. Jamais apoiaria briga ou qualquer coisa parecida entre duas mulheres incríveis num mundo que só apoia esse tipo de coisa. A gente tem mais é que cuidar umas das outras. Sou a favor de espalhar o amor e foi isso que tentei fazendo vendo duas artistas que admiro na mesma foto.

Confusão da p…, curti sem ler. Peço desculpas pelo mal entendido e lamento desapontar quem tava achando que eu estaria apoiando algo do tipo. Quero deixar claro também que quem questionou meu like está certa e tem minha admiração porque, como sempre digo, devemos cobrar dos artistas que apoiamos ações que sejam compatíveis com tudo aquilo que falam por aí. E obrigada aos fãs que me avisaram, to de férias e aí não fico tanto no celular. É isso. Fé na mulherada", disse IZA.