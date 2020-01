Ivete Sangalo é Carnaval: Cantora lança o EP "O Mundo Vai" nesta sexta

A superestrela da axé music Ivete Sangalo lança nesta sexta-feira (24) nas plataformas o EP “O Mundo Vai”. A faixa-título, de pegada carnavalesca, já é conhecida do público que frequenta os shows da artista desde o final de 2019.

O clipe de “O Mundo Vai”, gravado em dezembro na Praia do Forte, na Bahia, conta com figurinos e adereços que aludem aos blocos de rua. Além desta, o lançamento traz outras duas músicas inéditas, “Coisa Linda”, gravada com o humorista Whindersson Nunes, e “Não me Olhe Assim”, em que ela divide microfone com Tom Kray, codinome artístico do cantor Tomate, também com direito a clipe, filmado no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O repertório do EP se completa com “Pra Vida Inteira”, single gravado com Silva, disponibilizado duas semanas atrás.

“O Mundo Vai” chega para atiçar a espera de fãs da cantora por um novo álbum de estúdio. O mais recente, “Viva Tim Maia!”, parceria com Criolo, saiu em 2015, mas se tratava de um tributo. Ivete não lança um disco de estúdio desde “Real Fantasia”, de 2012, que trouxe os sucessos “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Vejo o Sol e a Lua” e “Me Levem Embora”, trilha da novela “Gabriela”.